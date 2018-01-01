Матиос пригрозил появлением в Украине "Бахчисарайских, Барнаульских и Мурманских" полков

По словам военного прокурора "Украину еще никто не победил".

Анатолий Матиос УНИАН

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пригрозил создать в Украине "Бахчисарайский, Барнаульский и Мурманский" полки.

"Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские и так далее и тому подобное"в эфире телеканала "112 Украина".

Таким образом прокурор отреагировал на присвоение президентом России Владимиром Путиным российским танковым полкам почетных наименований Львовский, Житомирско-Берлинский и Нежинский.

Ранее, комментируя переименование президентом РФ Владимиром Путиным ряда российских военных частей, нардеп Андрей Ильенко заявил, что Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".

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