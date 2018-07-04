В Раде обвинили Россию в краже названия страны

Комментируя переименование президентом РФ Владимиром Путиным ряда российских военных частей, нардеп Андрей Ильенко заявил, что Россия "ворует чужую историю, начиная со своего названия".

Так, по мнению Ильенко, страна "никогда не называлась Россией". "Россия крадет чужую историю - это факт, начиная с самого названия "Россия" (...) До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь - это Украина, а Московия - это Московия", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Таким образом, уверен депутат, Россия "украла название и историю" Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований - полков и дивизий - получили имена в честь городов, в том числе украинских.

Целью такого переименования названо "сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу". В частности, 6-й танковый полк стал "гвардейским Львовским", 163-й танковый полк - "гвардейским Нежинским", 68-й танковый полк - "гвардейским Житомирско-Берлинским".