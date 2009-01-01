Меркель собирает на саммит Порошенко, Макрона и Путина

Меркель с тремя президентами будут искать возможности для решения конфликта в Украине.

Петр Порошенко и Ангела Меркель в Германии. Reuters

"Мы безотлагательно будем искать возможности для четырёх глав государств и правительств — три президента и я — для того, чтобы установить контакт", — сказала Меркель, пишет РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.

"Ни один другой международный конфликт не занимает больше времени канцлера, как война в Украине. Почти три года ведутся боевые действия поддерживаемых Россией сепаратистов против украинской армии. Германия и Франция на раннем этапе выступили в качестве посредника. Но соглашения, принятые в Минске в 2014 и 2015 годах, о мирном процессе на востоке Украины не реализуются на сегодняшний день. Теперь канцлер Ангела Меркель планирует провести новую встречу на высшем уровне с президентами Франции, России и Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко, по итогам встречи с Меркель заявил о том, что работа в "нормандском формате" по решению ситуации на Донбассе будет активизирована в ближайшее время.

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