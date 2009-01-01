Многотысячные потери с обеих сторон. Что удерживает Россию от применения авиации на Донбассе

Несмотря на разрушительные последствия действий боевиков, Донбасс — пока еще не "выжженная земля", говорит генерал Романенко.

Игорь Романенко Главред

Россия опасается, поэтому воздерживается от полномасштабных боевых действий с применением авиации на Донбассе.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Сдерживают возможные существенные потери в авиации и фактический возможный переход к полномасштабной войне со всеми вытекающими отсюда последствиями для обеих стран. Такие действия обернутся 10-тысячными потерями для обеих сторон и потенциальной возможностью перерастания войны в европейскую, а, может быть, и мировую", — говорит военный эксперт.

В то же время он заметил, что, несмотря на разрушительные последствия действий сепаратистско-российских войск на территории Донбасса, это пока еще не "выжженная земля": "Там находятся одурманенные российской пропагандой граждане Украины. А вернется или не вернется законная власть Украины на эту землю, зависит от усилий нашего народа, силовых структур государства и действий военно-политического руководства".

"Принципиально на текущий момент завершение войны зависит не столько от действий военачальников, сколько от политического руководства страны", — подытожил Игорь Романенко

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему Россия хочет всучить Украине Донбасс.

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