Момент истины. Обозреватель объяснил, почему Украина вплотную подошла к важнейшим событиям

Ничему не нужно удивляться, ведь у врага мало времени, пишет Олег Пономарь.

ОЛег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Украина вплотную подошла к самым важным событиям, которые являются определяющими для ее евроатлантического движения и завершения войны на Донбассе. Это переломный момент. Момент истины. И все эти события должны произойти примерно до весны 2018 года.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"1. Раде [нужно] принять медицинскую и земельную реформы, начать приватизацию. Конечно, в приватизации будут участвовать только западные компании (до Нового года).

2. п.1 даст возможность Украине продолжить сотрудничество с МВФ, чего страшно не желают в Москве.

Экономика Украины начала расти.

3. Раде [нужно] принять во втором чтении второй "хорватский" закон. Волкеру [нужно] додавить Суркова по миротворцам (до Нового года).

4. На месяцы идет счет до принятия Трампом официального решения о поставках оружия Украине.

5. К 1 февраля минфин США закончит репорт о средствах ближайшего окружения Путина. И их можно начинать конфисковывать.

6. После НГ начнет работу Трибунал в Гааге по сбитому Россией малайзийскому "Боингу".

Поэтому ничему сегодня (в Киеве) не удивляйтесь — у врага мало времени. А я просто повторю свой пост, написанный год назад. Сегодня можно сказать, что процесс-прогноз, описанный в нем, завершен. Новых "консерв" уже не будет. Но и закончится всё хорошо, как там и написано год назад. Нет глубокой и широкой базы у врагов Украины в Украине. Есть шумная часть, но она историю не сделает", — пишет Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему Рада все-таки примет "хорватские" законы.