Нардеп сделал оптимистичный прогноз по возвращению Донбасса

По мнению Березы, уже сейчас нужно думать, где брать деньги на восстановление Донбасса.

Reuters

Оккупированный Донбасс уже в следующем году может вернуться в Украину.

Такой оптимистичный прогноз сделал народный депутат Украины Борислав Береза в прямом эфире телеканала ZIK.

По его мнению, уже сейчас нужно думать, где брать деньги на его восстановление.

"Уже сейчас нужно думать, что мы будем делать с возвращенными территориями, как восстанавливать их, где будем на это деньги и как менять мнение людей, которые 3 года были под зомбированием. Ведь я на собственном опыте и общении знаю, что там люди находятся в закрытом агрессивном информационном пространстве ", — подчеркнул Береза.

По мнению нардепа, законопроект о реинтеграции Донбасса — это ответ западным партнерам, которые хотят видеть со стороны Украины определенные шаги для того, чтобы спецпредставитель США Курт Волкер имел возможность во время переговоров давить на россиян".

"На Донбассе люди смогут поверить только делам, а вот в горячие речи политиков верить уже никто не будет. Зато сейчас нет ни протоколов действий при подобной ситуации, ни определенных сценариев. И это вопрос не только в Кабмин и Верховную Раду, а также и к экспертной среде, которую также важно привлекать", — считает он.

Ранее нардеп, командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош говорил, что Украина сможет достаточно быстро вернуть подконтрольные противнику часть востока страны.

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Видео: ZIK.