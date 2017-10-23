Промышленность пошла в рост. В Кабмине заявили о преодолении последствий блокады Донбасса

В Украине промышленность преодолела кризисные последствия блокады Донбасса.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он отметил, что ускорить развитие промышленности, довести сокращение индекса промпроизводства в сентябре 2017 года к минимуму по сравнению с сентябрем прошлого года и преодолеть последствия блокады Донбасса позволили расширение инвестиционной деятельности украинских предприятий, улучшение финансовых возможностей домохозяйств и рост экспорта в страны Евросоюза.

По словам Кубива, производство инвестиционных товаров увеличилось на 3,4%, потребительских товаров длительного пользования — на 3,7%, а товаров промежуточного потребления — на 3,4%.

Кубив отметил, что с сентябре сокращение промпроизводства произошло лишь в двух промышленных группах: потребительских товаров краткосрочного использования (-0,5%) из-за высокой базы сравнения и в энергетическом сегменте (-8,7%) из-за проблем с логистикой на Донбассе.

"Мы ожидаем, что до конца года рост производства обеспечит инвестиционный, экспортный и потребительский спрос. А среди факторов риска остается вероятность дефицита кокса для металлургии и увеличение затратности производства", — заявил Кубив.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за блокады Донбасса Нацбанк снизил прогноз для экономики Украины.