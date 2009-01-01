"Народный фронт" требует изъять из законопроекта №7163 упоминание о Минских соглашениях

Мы не допустим легализации незаконных подписей российских наемников под этими соглашениями, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде требует изъять из законопроекта №7163 ссылки на Минские договоренности.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Требование первое. "Народный фронт" требует сейчас при обсуждении изъять абзац первый статьи 7 и новую редакцию доработать ко второму чтению. Мы не допустим легализации незаконных подписей российских наемников под этими так называемыми соглашениями", — заявил он.

"Второе требование "Народного фронта". Мы настаиваем между первым и вторым чтением прописать верификацию или подтверждения факта вывода российских войск", — отметил руководитель фракции.

По убеждению фракции, законопроект №7163 надо обязательно дополнить положением верификации вывода российских войск и наемников с территории Украины.

"Факт вывода российских войск из отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен заверяться указом президента, он подписывает только на основе общего представления министра внутренних дел Украины и министра обороны Украины. Это второе условие нашего голосования за проект во втором чтении", — отметил руководитель фракции.

Фото, видео: nfront.org.ua