Неспокойный Донбасс: под Мариуполем боевики били из танков, артиллерии и вооружения БМП

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевики на Донбассе, иллюстрация mvvc44tv.cmle.ru

В понедельник, 26 декабря, вс начала суток и до 18 часов боевики 26 раз обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, по Широкино (находится под Мариуполем), в частности, террористы трижды открывали огонь из танков, били из 122-мм артиллерии и вооружения БМП.

"На Мариупольском направлении… из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино", — отметили в пресс-службе.

Последний населенный пункт, Марьинку, Павлополь и Водяное атаковали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. "С целью сохранения жизни личного состава военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", — добавили в штабе.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял Авдеевку, Зайцево, Луганское.

Напомним, в начале декабря начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что за время вооруженного конфликта с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе погибли 3 тыс. 64 представителя силовых структур нашей страны.

Видео: Військове телебачення України