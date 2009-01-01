Невосполнимые потери на фронте: погибли четыре украинских воина, три — ранены

Враг совершил 10 обстрелов позиции ВСУ вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120 мм.

За прошедшие сутки, 17 марта, боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины 112 раз, применяя тяжелое вооружение. В результате чего погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении по позициям украинских войск у Лебединского, Широкиного, Гнутового и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерийских установок калибра 122 мм. Опорные пункты неподалеку Талаковки и Чермалыка попали под огонь минометов калибра 120 мм. По укреплениям у Марьинки и Красногоровки российские оккупанты вели огонь из гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, а впоследствии применили мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм.

На Донецком направлении враг совершил 10 обстрелов позиции ВСУ вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120 мм. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепления у Опытного и Новгородского враг накрыл огнем из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Луганского из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, БМП и СПГ. У Верхнеторецкого и Невельского по позициям сил АТО вели огонь минометы.

На Луганщине российские оккупанты били из минометов и СПГ в районе Новозвановки, Славного и Катериновки.

Напомним, 16 марта в результате боевых действий в зоне АТО двое украинских военных погибли и восемь получили ранения.