Неюбилейная Независимость

Украина продолжает бороться за свое будущее и не выказывает готовности капитулировать перед Кремлем.

УНИАН

26 лет — возраст, в котором человек уже умеет исправлять допущенные ошибки и минимизировать появление новых. 24 августа независимой Украине исполнилось 26, и она продолжает искать себя

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Борьба за сохранение независимости и восстановление суверенитета одной из крупнейших стран Европы перешла из фазы активных боевых действий в вялотекущее противостояние на Донбассе. Украинские военные не только совершали "лягушачьи прыжки" у Светлодарской дуги, но и выдержали зимой ожесточенные обстрелы Авдеевки. Военное руководство констатирует сокращение потерь среди военных, но напряжение на востоке Украины не спадает. Россия, несмотря на бравурные заявления некоторых чиновников и санкционный закон, принятый Конгрессом США во многом против воли Дональда Трампа, не спешит уходить с Донбасса и возвращать Украине Крым.

Затянувшееся противостояние с Россией привело к резко увеличившемуся спросу на простые решения и готовность части общества жить в плоской системе координат "зрада — перемога", где присутствуют громкие, но одномерные оценки происходящего. Однако даже поверхностный анализ ситуации позволяет утверждать, что Украина не отступила там, где это было опасно для ее независимости, сумела укрепить Вооруженные Силы и заручиться поддержкой мирового сообщества.

Досрочные президентские и парламентские выборы сегодня не стоят на повестке дня, однако в украинских реалиях это означает, что предвыборный марафон будет изнурительным и начнется буквально в начале 2018 года как для претендентов на президентскую булаву, так и желающих получить депутатский мандат. В этих условиях обеспечить проведение реформ, откладывать которые "на завтра" уже невозможно, будет затруднительно, по большому счету, для системных преобразований остается только осень 2017-го.

Ограничение использования российских соцсетей, завершение декоммунизации и рекордное количество представлений на лишение депутатской неприкосновенности стали заметными событиями в общественно-политической жизни. Они не вызвали однозначной реакции общества, скорее, продемонстрировали пунктиром намерения власти. Воспоминания о столетии Украинской революции позволяют утверждать, что мы серьезно изменились за 100 лет, сумев вынести уроки из допущенных тогда ошибок.

Среди экономических успехов — повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, которое позволит Украине уйти с позорной позиции европейского аутсайдера по размеру среднего жалования, экономический рост уже пятый квартал подряд, преодоление последствий блокады Донбасса и изнурительная борьба за медицинскую и пенсионную реформы, создание рынка земель сельскохозяйственного назначения. Парламентарии и на четвертом году противостояния с Россией не сумели перейти к интенсивной работе в формате военного времени, продолжая действовать так, словно спешить с преобразованиями в стране резонов нет. Процесс формирования национальных интересов продолжает оставаться вальяжно-неспешным, не соответствующим духу времени.

Постепенно реализуется децентрализация, восстанавливаются и строятся новые дороги, набран новый состав Верховного Суда. Борьба с коррупцией приобрела яркие проявление с задержанием сотрудниками НАБУ главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и экс-парламентария Николая Мартыненко. Правда, антикоррупционерам заметно не хватает обвинительных приговоров, но это не уменьшает напора активистов и их стремление позиционировать себя истиной в последней инстанции, порой — с политическим подтекстом.

Украина получила безвизовый режим с ЕС, которым за два с половиной месяца воспользовались 200 тысяч украинцев. Закончился процесс ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС, которое 1 сентября 2017 года вступит в силу. Киев и Брюссель нащупывают формат дальнейшего сотрудничества, но евро-политики не спешат предоставлять нашей стране европейскую перспективу. Официальный Киев сумел наладить контакты с администрацией Дональда Трампа, находится на своеобразных качелях в отношениях с Варшавой и пытается доверять заявлениям Александра Лукашенко.

Сегодня никто не возьмется утверждать, что минувший год стал переломным в противостоянии с Россией, однако Украина продолжает бороться за свое будущее и не выказывает готовности капитулировать перед Кремлем. Кто знает, возможно, это и есть главный результат неюбилейного года жизни нашей страны.

Евгений Магда

Украина продолжает бороться за свое будущее и не выказывает готовности капитулировать перед Кремлем.