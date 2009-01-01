Новые подробности расстрела Окуевой. К убийству причастна группа из четырех человек

Отрабатывается как можно больше информации о причастности ряда лиц к убийству Окуевой, заявил Геращенко.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос об усиленных мерах безопасности в регионе и по всей стране, сообщает УНИАН.
"На сегодняшний день принято решение главой Национальной полиции о 10-дневной службе в усиленном режиме сотрудников полиции по Киевской области", — отметил Геращенко.
Он добавил, что отрабатывается как можно больше информации о причастности ряда лиц к убийству Окуевой.
"Это дерзкое преступление, которое совершили, по нашей информации, не менее четырех человек. И поэтому эту группу нужно как можно скорее найти и задержать, пока они не совершили следующих тяжких преступлений", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, ранее Геращенко заявил о том, что следствие по делу об убийстве Амины Окуевой располагает автоматом, из которого был расстрелян автомобиль.