Обама одобрил выделение Украине 350 миллионов долларов на безопасность

Смета помощи Украине на безопасность в бюджетном году 2017 года увеличена.

Барак Обама Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долл.

Об этом идет речь в сообщении на странице Посольства Украины в США в Facebook.

"Смета помощи Украине на безопасность в бюджетном году 2017 года увеличена по сравнению с 300 млн долл., заложенными в аналогичном документе на 2016 год", — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что документом предусматривается выделить средства для предоставления Украине помощи на безопасность, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширена включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что США помогут Украине внедрить информационную систему в Минобороны.