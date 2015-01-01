Обама одобрил выделение Украине 350 миллионов долларов на безопасность

Смета помощи Украине на безопасность в бюджетном году 2017 года увеличена.
Об этом идет речь в сообщении на странице Посольства Украины в США в Facebook.
"Смета помощи Украине на безопасность в бюджетном году 2017 года увеличена по сравнению с 300 млн долл., заложенными в аналогичном документе на 2016 год", — говорится в сообщении.
В дипведомстве отметили, что документом предусматривается выделить средства для предоставления Украине помощи на безопасность, в том числе летальных оборонительных видов вооружений. Перечень видов помощи расширена включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что США помогут Украине внедрить информационную систему в Минобороны.