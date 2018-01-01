"Огромная вина коммунистической власти". Гордон объяснил, почему Украине нужна декоммунизация

Дмитрий Гордон выступил против разрушения памятников советский эпохи и назвал это варварством.

Дмитрий Гордон выступил против разрушения памятников эпохи СССР

В Украине необходима декоммунизация , ведь коммунистическая власть принесла нашей стране неисчислимые страдания.

Такое мнение высказал известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон во время чата в "Главреде".

Он напомнил, что за годы коммунистической власти население Советского Союза недосчиталось трети – оно было уничтожено во время войн, расстреляно, или погибло в лагерях.

"И плюс массовая эмиграция. Репрессиям, как правило, подвергались лучшие, уезжали лучшие – те, кто имели голову или руки и могли применить себя в другом мире. Был нанесен огромный удар по генетическому коду, началась отрицательная селекция и в этом огромная вина коммунистической власти", — подчеркнул журналист.

В то же время он выступил против разрушения памятников советский эпохи и назвал это варварством.

"Это варварство — я бы их аккуратно снял (потому что памятник Ленину на Бессарабке это произведение искусства, как и памятник Щорсу), свез бы в одно место в заповедник коммунистического прошлого. Но у нас поступили по-другому. Думаю, что опять "перестарались" агенты России, которые под видом националистов все это крушили. Против Украины ведется гибридная война, и ее ведут руками этих самых "националистов" — молодежь используют "в темную", а руководители этих движений являются сотрудниками КГБ или ФСБ России", — отметил Гордон.

Он также считает, что Украину специально дискредитируют в глазах всего мира, и в глазах самих украинцев.

"Когда методично громятся польские или венгерские заведения, когда пишут гадости на синагогах и устраивают шествия — это дело рук российской агентуры, которой во власти по-прежнему слишком много. И когда мне говорят: "Вами правит Америка", я отвечаю — "Нет, нами по-прежнему правит Россия", — добавил Гордон.

Напомним, ранее Гордон объяснил, когда Украине ждать процветания.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram