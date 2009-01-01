Освобождение лидеров Меджлиса. Джемилев объяснил, почему Россия пошла на уступки

Все-таки очень большой груз вины на Российской Федерации, отметил лидер крымскотатарского народа.

Встреча Умерова и Чийгоза в "Борисполе" Reuters

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев объяснил, почему Россия согласилась освободить заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", сообщает УНИАН.

На вопрос журналистов, что могло заставить Россию отпустить заместителей главы Меджлиса, Джемилев отметил, что "имена Чийгоза и Умерова очень много звучали в мире, и, конечно для России это было очень неприятно".

"Все-таки очень большой груз вины на Российской Федерации. Они сейчас, видимо, хотят каким-то образом смягчить мировую общественность", — сказал Джемилев.

Он также добавил, что сейчас российские дипломаты работают над снятием санкций, и, "видимо они попытаются использовать этот аргумент, дескать, в России пошла какая-то либерализация".

"Я думаю, что если кто-то попадется на такую удочку, это будет большим заблуждением… Ничего в политике РФ не изменилось", — подчеркнул Джемилев.

Он также считает, что президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и в дальнейшем будет оказывать содействие в освобождении украинских политзаключенных.

"Почему именно через Турцию (были освобождены заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, — ред.)… Я так думаю, что в мире не так много осталось президентов, государственных руководителей, которые подают руку Путину. А Эрдоган (президент Турции, — ред.) еще поддерживает с ним какие-то отношения", — сказал Джемилев.

По его словам, "последним аккордом было то, что 6 октября, когда он должен был встречаться с Путиным, было обращение крымскотатарской диаспоры на имя Эрдогана", чтобы в ходе встречи был поднят вопрос освобождения.

"А турки крымского происхождения составляют примерно 7-8% населения Турецкой Республики. И с этим президент, конечно, не считаться не может… Я думаю, что в освобождении наших двух ребят огромная роль Эрдогана. Он четко на встрече с Путиным поставил условия, что он должен освободить", — отметил лидер крымскотатарского народа.

Кроме того, Джемилев добавил, что президент Турции имеет очень объективную информацию о том, что происходит в Крыму. "И я думаю, он будет продолжать оказывать нам содействие как в деоккупации, так и в освобождении наших политзаключенных", — отметил он.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров отмечает, что через некоторое время намерен вернуться домой, в Крым, а Ахтем Чийгоз отмечает, что никого не просил его вывозить и освобождать.

Умеров отметил: "Через некоторое время я просто поеду домой".

"Никто передо мной никаких условий не ставил, никто со мной не встречался и не разговаривал", — сказал он.

Умеров добавил, что за две недели до того, как их самолетом отправили в Анкару (Турция), к нему приходили представители ФСБ и просили его, чтобы он написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Он отметил, что отказался это делать.

"После этого других контактов не было, и никто мне не ставил условия, что я буду допущен в Крым или не буду допущен, пустят меня или не пустят. И я домой поеду обязательно", — сказал Умеров.

В свою очередь, Чийгоз отметил, что вся борьба крымскотатарского народа в последние десятилетия заключалась в том, чтобы, вопреки всему вернуться домой.

"У нас это уже генетически. Я их не просил меня вывозить и освобождать. И бегать от них я не собираюсь", — подчеркнул он.

Чийгоз также отметил, что в 2014 году он вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым встречались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Буквально за день до приезда туда Путина. Впоследствии, вернувшись в Киев, я встречался с президентом Порошенко. И когда я вернулся домой, через несколько дней меня арестовали. Сейчас ситуация повторяется: мы встречались с Эрдоганом, встретимся с Порошенко. И если это повторится - это их проблемы, не наши, - я имею в виду, российской стороны", — сказал Чийгоз.

Он также заявил, что ему в российском заключении больше двух лет не приносили письма.

"Письма ваши, заявления их очень выводят из себя. Но при этом это обеспечивает безопасность сидящих там. Да, это их раздражает. Но это дает силу, дух тем, кто сидит", — подчеркнул Чийгоз.

Он сказал: "Мне больше двух лет не приносили письма. Но они их читали. И они эти слова там... изучали, но не давали мне. Но они об этом знали, и это тоже была моя безопасность".

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отмечает, что легче освобождать политзаключенных, которые не идут на сотрудничество с российскими следователями.

"Очень важно, кто попадает туда, к российским оккупантам, - чтобы с первого же дня они вели себя достойно, чтобы они не покупались на уговоры, на шантаж со стороны оккупантов", — отметил Чубаров.

Он добавил, что в тех случаях, когда человек не идет на сотрудничество со следователями, "его вытаскивать легче".

Напомним, 25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.