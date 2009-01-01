"Отставкой Гонтаревой ничего не решится. Ее нужно посадить", — Вадим Рабинович

После отставки должно быть расследование ее деятельности, говорит нардеп.

Вадим Рабинович

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева должна не просто уйти в отставку, но и понести наказание за свою деятельность.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Отставка Гонтаревой — это не сегодняшняя сенсация. Я хочу напомнить, что мы держим Гонтареву в осаде уже почти два месяца. Три недели по холодам наши активисты по 5-6 тысяч человек стояли возле Нацбанка. После этого мы встречались вместе с Мураевым в Администрации президента, где нам было сказано, что нас наконец услышали. Я очень надеюсь, что слово "услышали" теперь переходит в конкретные действия", — сказал парламентарий.

Рабинович также напомнил, что предоставил правоохранителям доказательства преступлений команды Гонтаревой. "Хочу сказать, что нас услышали, как в Администрации, мы еще подали 42 бумаги в правоохранительные органы, и продолжаем это делать. Мы передали пленки, на которых записана преступная деятельность руководства Нацбанка", — отметил депутат.

По мнению лидера партии "За життя", украинцы должны пристально следить за происходящим. "Мы видим свою деятельность в два этапа. Первый — отставка Гонтаревой, а второй — это посадка Гонтаревой. Эти две вещи должны быть осуществлены. Одной отставкой ничего не решится. Она сама сейчас хочет уйти, это правда. И правда, что ее не отпускают. И общество не должно дать ей возможность спокойно уйти. После отставки должно быть расследование ее деятельности. Вот это будет правильно", — резюмировал Рабинович.

В ноябре 2016 года нардеп передал в правоохранительные органы более 90 часов записей телефонных разговоров главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителей. По словам Рабиновича, на пленках слышно, как только по двум сделкам замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова вывела из Украины 4 миллиарда гривен.