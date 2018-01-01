Парасюк сказал, какой выход из конфликта на Донбассе ищет Путин

Нардеп заявил, что "украинское общество не хочет мира с Россией".

Президент РФ ищет безболезненный выход из конфликта на востоке Украины, считает Владимир Парасюк Скриншот видео с youtube.com

Народный депутат Владимир Парасюк считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин ищет безболезненный выход из конфликта на Донбассе

В Украине общество не хочет мира с РФ, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией", — отметил собеседник.

Ранее Владимир Парасюк выразил мнение, что с украинской стороны продолжение войны на Донбассе выгодно коррупционерам, которые зарабатывают на противостоянии и с его помощью "держат общество в страхе, но украинцы не пугливые".