Паззл для целостной картины. Зачем Байден приезжал в Украину

Визит американца проходил под аккомпанемент тяжелого оружия по всей линии фронта на Донбассе, говорит Константин Матвиенко.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Цельза четыре дня до окончания его каденции на посту вице-президента США — была непонятной, однако приезд совпал с выдвижением новых требований Киеву со стороны МВФ.

Об этом эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Мое мнение прозвучит субъективным диссонансом, но, на мой взгляд, этот визит Байдена в Украину был совершенно ненужным и бессодержательным", — считает политический эксперт.

"К тому же Байден заявил, что без Минска нет возможности восстановить целостность Украины. А это, как минимум, некомпетентное и безответственное заявление, поскольку "минский процесс" не предусматривает деоккупацию Крыма. Как мы можем говорить о восстановлении суверенитета Украины, если Крым, который в международно признанных границах является частью территории Украины, вообще выведен за рамки "минского процесса"?" — говорит политолог.

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" заметил, что визит Байдена проходил под аккомпанемент работы тяжелого вооружения фактически по всей линии фронта на Донбассе, где продолжают гибнуть люди… "Зачем приезжал Байден — не понятно", — говорит он.

"Понятно, что у Байдена сложились теплые и дружеские отношения со многими украинскими политиками, в частности, с Порошенко, Яценюком и другими. Он также был провайдером позиции Международного валютного фонда. Думаю, что он в статусе еще вице-президента США должен был настоять на выполнении навязанных Украине обязательств перед МВФ. Речь идет о создании рынка земли, об отмене упрощенной системы налогообложения физических лиц и предпринимателей и других требований Фонда. И те новые требования МВФ, которые появились именно в тот день, когда Байден был Киеве, абсолютно коррелируют с этим визитом — это сто процентов, это паззл, который складывается в целостную картину", — резюмировал Константин Матвиенко.

Больше о визите вице-президента США в Украину читайте в авторской статье Наталии Гейчук: "Байден в Киеве: прощальные гастроли".