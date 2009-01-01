"Передушили" сепаратистов. Журналист рассказал, как в Казахстане задавили "русскую весну"

Ситуация с сепаратизмом в Казахстане отчасти напоминает украинскую.

Нурсултан Назарбаев 112.ua

Ситуация с сепаратизмом в Казахстане отчасти напоминает украинскую, но казахские власти при этом действуют совершенно иначе.

Об этом пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

По его словам, ситуация с сепаратизмом в Казахстане отчасти напоминает украинскую. В северных областях этого государства высока доля неказахского населения. Но в отличии от Украины, деятельность каких-либо сепаратистских организаций в Казахстане пресекалась очень жестко.

В начале 1990-х русское население в Казахстане бунтовало достаточно активно. К примеру, в Уральске в 1990-91 годах происходили события, весьма напоминавшие "русскую весну" 2014 года в Донбассе. В сентябре 1991 года даже дошло до уличных столкновений.

В 1995 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распустил парламент, изменил конституцию и полностью сосредоточил власть в своих руках.

"После этого вольница первых лет независимости в Казахстане закончилась, началась жесткая централизация власти и сепаратистов стали активно душить и запрещать", — пишет Казанский.

Самая известная попытка сепаратистов создать на севере Казахстана свою "народную республику" произошла в 1999 году опять в Усть-Каменногорске. В конце ноября 1999 года там была задержана группа из 22 человек, 12 из которых оказались гражданами России. Они были обвинены в подготовке к вооружённому захвату местной администрации и восстания среди русского населения. Боевики собирались создать на базе Восточно-Казахстанской области государство "Русская земля". Возглавлял группировку националист Виктор Казимирчук. Тогда сепаратисты получили большие тюремные сроки. Сам Казимирчук отсидел 7 лет и уехал в Россию.

Позже в интервью он так объяснил свои действия в Усть-Каменногорске: "Причиной нашего появления в Усть-Каменогорске послужило письменное, завизированное многими общественными организациями Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области обращение жителей города и области в Госдуму Российской Федерации и лично к нам, к нашей организации "Русь". ... Это была официальная просьба к российской власти заступиться за русскоязычное население".

Казанский отмечает, что руководство Казахстана всегда осознавало угрозу сепаратизма в северных регионах и демонстрировало комплексный подход к решению этой проблемы. В этом Казахстан, по его словам, радикально отличается от Украины.

"У нас проблему Крыма и Донбасса десятилетиями пускали на самотек, деятельность сепаратистских организаций практически не пресекалась, а пророссийские партии действовали абсолютно легально и свободно участвовали в выборах. Достаточно вспомнить ту же "Донецкую республику", которая была зарегистрирована еще в 2005 году, а в феврале 2009 года впервые провозгласила независимость Донбасса от Украины. Организация формально запрещалась СБУ, но ее члены при этом не понесли никакого наказания и спокойно проводили в Донецке свои уличные акции, ни от кого не скрываясь. В 2014 году последствия такой халатности спецслужб ощутила на себе вся страна", — пишет он.

Назарбаев передушил пророссийские организации и исключил какое-либо участие русских партий в политической жизни страны. "В Казахстане невозможно себе представить ситуацию, чтобы мэр какого-нибудь города проводил у себя референдум за отделение от Казахстана, называл правительство своей страны "хунтой", а потом остался на своем посту и продолжал работать. А в "фашистской" Украине сегодня такое встречается сплошь и рядом", — говорится в публикации.

Но об этом российские СМИ предпочитают молчать, направляя все усилия на Украину.

"Полки российских книжных магазинов завалены макулатурой с антиукраинской пропагандой. Про Украину можно писать любые гадости. А про "фашистский Казахстан" и "бесчинства Назарбаева" не пишет книг ни один самый патриотичный патриот", — пишет Казанский.

"Конечно, Казахстан — авторитарная страна, и поэтому слепо повторять ее опыт в Украине бессмысленно и вредно. Но в целом, нам стоит поучиться у казахов отношению к вопросам национальной безопасности своей страны. Имея схожие проблемы с пророссийским сепаратизмом в отдельных регионах, казахи стали планомерно их решать, а украинцы - закрыли на них глаза", — пишет автор.

Напомним, ранее в Госдуме заявили о том, что мечтают вернуть "потерянные земли" Украины и Казахстана.