Песков утверждает, что Путин и администрация Трампа не готовят "большую сделку" по Донбассу

Предметом соглашения не может быть судьба людей, сказал пресс-секретарь главы РФ.

Владимир Путин Reuters

Информация, что президент РФи администрация президента СШАготовят "большую сделку" по Донбассу, неправдивая.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что предметом соглашения не может быть судьба людей.

"Безусловно, вряд ли вот этот "внутриукраинский конфликт" может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", — сказал Песков.

Ранее западные СМИ писали, что команда Дональда Трампа готовит крупную сделку с Владимиром Путиным — никому ненужную "помощь" в войне против ИГИЛ ("Исламское государство" — ред.) могут обменять на уступки в Украине.