Песков утверждает, что Путин и администрация Трампа не готовят "большую сделку" по Донбассу

Предметом соглашения не может быть судьба людей, сказал пресс-секретарь главы РФ.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет УНИАН.
В то же время он подчеркнул, что предметом соглашения не может быть судьба людей.
"Безусловно, вряд ли вот этот "внутриукраинский конфликт" может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", — сказал Песков.
Ранее западные СМИ писали, что команда Дональда Трампа готовит крупную сделку с Владимиром Путиным — никому ненужную "помощь" в войне против ИГИЛ ("Исламское государство" — ред.) могут обменять на уступки в Украине.