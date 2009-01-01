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Песков утверждает, что Путин и администрация Трампа не готовят "большую сделку" по Донбассу

Сегодня, 12:47

Предметом соглашения не может быть судьба людей, сказал пресс-секретарь главы РФ.

Путин
Владимир Путин Reuters
Информация, что президент РФ Владимир Путин и администрация президента США Дональда Трампа готовят "большую сделку" по Донбассу, неправдивая.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что предметом соглашения не может быть судьба людей.

"Безусловно, вряд ли вот этот "внутриукраинский конфликт" может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", — сказал Песков.

Ранее западные СМИ писали, что команда Дональда Трампа готовит крупную сделку с Владимиром Путиным — никому ненужную "помощь" в войне против ИГИЛ ("Исламское государство" — ред.) могут обменять на уступки в Украине.

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Путин, Песков, Донбасс, Трамп, США, Россия, сделка
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