Подробности задержания украинского журналиста в Минске: арестован в октябре, свидания не дают

Об этом мне как руководителю редакции зарубежной корсети сообщила жена Павла Елена.

В Беларуси Павла Шаройко арестовали в конце октября detector.media

В Минске гражданина Украины собственного корреспондента "UA: Украинское радио" в Беларуси Павла Шаройко арестовали в конце октября, свидания с ним не дают.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главного редактора Национальной радиокомпании Украины Светлана Мялик.

"Собкор Украинского радио в Беларуси Павел Шаройко арестован. Об этом мне как руководителю редакции зарубежной корсети сообщила жена Павла Елена. Арест, по ее словам, состоялся 25.10 в Минске. Перед тем силовики провели обыски в жилище. Павла подозревают в шпионаже. Общение с ним происходит через переписку. Свиданий не дают", — заявила Мялик.

Напомним, по словам председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, Шаройко задержали по подозрению в шпионаже.