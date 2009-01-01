Политтехнолог назвал главную цель организаторов митинга в центре Киева

Требования участников акции в целом уместны и справедливы, считает Березовец.

Митинг под Радой, иллюстрация УНИАН

Политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communicationsсчитает, что главная цель организаторов— досрочные выборы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнил, что три требования участников акции во вторник — 17 октября — в целом уместны и справедливы.

"Цели и методы участников будут крайне отличаться. Нет и не может быть длительной общей повестки у "Самопомочі", Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого лишили гражданства Украины — Ред.), "Батьківщини", партии "5.10", не говоря о сторонниках Андрея Портнова", — добавил аналитик.

По его мнению, "в целом, если отбросить политическую повестку из трех требований, это не более чем дымовая завеса, за которой маячит главная цель — досрочные выборы". "Сначала Рады, а потом и президента", — подчеркнул Березовец.

Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.