Под Радой подрались Парасюк и экс-министр обороны, опубликовано видео

Сегодня, 17 октября, в ходе протестов под Верховной Радой между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем произошла потасовка.

Видео инцидента опубликовал директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко на своей странице в Facebook.

"Депутаты настроены сегодня по-боевому. По дороге на Согласительный совет нардеп Парасюк увидел Гелетея ... И тут началось ...", — написал активист.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, сегодня, 17 октября, в центре Киева — под Верховной Радой — проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.