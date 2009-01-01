Попросил ввести войска России в Украину. СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину

Документ якобы был написан три года назад и показан Чуркиным на заседании Совбеза ООН.

Виктор Янукович Reuters

Журналисты получили в свое распоряжение копию письма беглого экс-президентак главе РФ, написанное в 2014-м году.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Издание уточнило, что документ три года назад 3 марта на заседании Совбеза ООН показал постоянный представитель РФ в Организации Виталий Чуркин.

"… События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны… В этой связи обращаюсь к президенту России В.В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира", — говорится в нем.

Письмо Виктора Януковича censor.net.ua

По данным журналистов, Чуркин заверил подлинность продемонстрированного документа своим письмом.

Письмо Виталия Чуркина censor.net.ua

"И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела в отношении Виктора Януковича о госизмене с ноября 2016-го", — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в первом квартале 2017 украинский суд начнет заочно судить Виктора Януковича за государственную измену. Узнать о других преступлениях, в которых обвиняют бывшего президента, можно здесь.

Документы: censor.net.ua