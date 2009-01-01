Порошенко и спикер Сейма Литвы обсудили усиление санкций против России

Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию Литвы относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента Украины.
Отмечается, что во время встречи с Пранцкетисом Порошенко выразил благодарность за последовательную позицию Литвы относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждения российской агрессии и оккупации Крыма.
В частности, стороны выразили обеспокоенность в связи с продолжением агрессивной политики Российской Федерации в контексте милитаризации временно оккупированного украинского Крыма и проведением Россией военных учений вдоль общих границ.
"Была отмечена важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения и усиления соответствующих санкций", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Литвы объяснила, почему о снятии санкций с РФ не может быть и речи.
Фото: пресс-служба П.Порошенко.