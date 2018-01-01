Порошенко назвал следующую амбицию Украины насчет НАТО

В письме к генсеку Альянса президент официально зафиксировал стремление страны стать членом Альянса.
Украинский лидер благодарен блоку за твердую позицию поддержки государства, написал он на своей странице в Facebook, комментируя признание блоком Украины страной-аспирантом.
"Наша следующая амбиция — План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу (генсек Альянса — Ред.) в феврале 2018 года, в котором, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО, мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — отметил политик.
Ранее сообщалось, что НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в военно-политическом блоке, она стала страной-аспирантом. До этого Йенс Столтенберг говорил, что рассмотрение организацией вопроса о вступлении в него нашей страны будет зависеть от проведения властью государства реформы в оборонной сфере.