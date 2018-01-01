Порошенко назвал следующую амбицию Украины насчет НАТО

В письме к генсеку Альянса президент официально зафиксировал стремление страны стать членом Альянса.

Петр Порошенко благодарен НАТО за твердую позицию поддержки Украины president.gov.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что следующей амбицией Украины насчет Североатлантического Альянса (НАТО) является план действий по членству для страны.

Украинский лидер благодарен блоку за твердую позицию поддержки государства, написал он на своей странице в Facebook, комментируя признание блоком Украины страной-аспирантом.

"Наша следующая амбиция — План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу (генсек Альянса — Ред.) в феврале 2018 года, в котором, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО, мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — отметил политик.

Петр Порошенко благодарен НАТО за твердую позицию поддержки Украины Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Ранее сообщалось, что НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в военно-политическом блоке, она стала страной-аспирантом. До этого Йенс Столтенберг говорил, что рассмотрение организацией вопроса о вступлении в него нашей страны будет зависеть от проведения властью государства реформы в оборонной сфере.