Порошенко неожиданно созвал Военный кабинет по Луганску

Президент Украины обеспокоен ухудшением ситуации в Луганской области

Порошенко и СНБО заседали по Луганску president.gov.ua

Президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В сообщении пресс-службы главы страны сообщается, что причиной заседания стало обострение ситуации в отдельных районах Луганской области.

Президент выслушал доклад о последних событиях от руководителей силовых ведомств. Особое внимание было уделено незаконному пересечению российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также участившимся провокациям боевиков.

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников, украинские Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", - заявил Порошенко.

Президент также поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) активизировать взаимодействие со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ для информирования западных союзников.

Ранее 21 ноября стало известно, что в оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники в сопровождении машин со спецсигналами.

