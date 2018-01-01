Порошенко опять назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. И объяснил, почему

В качестве доказательства своих слов гарант привел победу в Польше.
"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", — говорится в сообщении президента в Twitter.
По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics) в Польше, где показали лучший результат.
Ранее Порошенко уже хвастался уровнем дезертирства в армии, назвав его самым низким во всем мире.
Также Порошенко хвалился оборонным бюджетом Украины. Глава государства назвал одним из приоритетов — усиление контрразведывательного режима.