Порошенко опять назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. И объяснил, почему

В качестве доказательства своих слов гарант привел победу в Польше.

Порошенко назвал украинскую армию одной из лучших в ЕС. Снова.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз похвастался армейскими достижениями Украины, назвав украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.

"За последние четыре года нам удалось не просто возродить армию, а превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий в Европе", — говорится в сообщении президента в Twitter.

По его словам, подтверждением этому является тот факт, что военнослужащие ВСУ проходили курс контрштурмовых действий для маленьких групп SWAT (Special Weapons and Tactics) в Польше, где показали лучший результат.

Ранее Порошенко уже хвастался уровнем дезертирства в армии, назвав его самым низким во всем мире.

Также Порошенко хвалился оборонным бюджетом Украины. Глава государства назвал одним из приоритетов — усиление контрразведывательного режима.