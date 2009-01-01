Порошенко пообещал морпехам новые такни и БМП: Ваша роль в защите Мариуполя — определяющая

Президент встретился с личным составом бригады морской пехоты, спецназовцами и пограничниками в Мариуполе.

Порошенко заявил, что морпехи — гордость ВСУ president.gov.ua

Украинские Военно-морские силы и морская охрана Государственной пограничной службы уверенно держат под контролем все подступы к Мариуполю

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с личным составом бригады морской пехоты, спецназовцами и пограничниками сегодня в Мариуполе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Здесь, в Мариуполе, в других точках бок о бок с морскими пехотинцами военную службу несут и моряки-пограничники", — заявил он.

По его словам, в течение последних лет мы улучшили их техническое оснащение.

"На постах технического наблюдения установлены современные системы освещения надводной обстановки, в подразделения поступили новые модернизированные катера, которые я сегодня должен осмотреть в обстановке, максимально приближенной к боевой", — отметил глава государства.

Он сказал, что в составе пограничного отряда сформирована собственная морская пехота подразделения морской охраны специального назначения.

"Морская охрана Госпогранслужбы и ВМС Украины в своем сотрудничестве — это единая и мощная сила, которая уверенно держит под контролем все подступы с моря", — подчеркнул Порошенко.

По словам Порошенко, государство будет наращивать усилия по обеспечению морских пехотинцев новейшими и модернизированными образцами вооружения и военной техники.

"В частности в следующем году мы завершим перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты переводом на танки Т-80. А еще один батальон морской пехоты вооружим модернизированными боевыми машинами пехоты", — сообщил Порошенко.

При этом глава государства заявил об определяющей роли морской пехоты в защите юго-восточного форпоста Украины от российского агрессора.

По словам Порошенко, морские пехотинцы всегда были, есть и будут гордостью Вооруженных сил Украины, гордостью украинского народа и государства.

"Добрую славу вы снискали в настоящих боях с реальными врагами нашего государства, когда вы одними из первых вступили в бой с российскими гибридными войсками и в новых местах дислокации, быстро доукомплектувавшись личным составом, вооружением, военной техникой, организовав боевое обучение подразделений, стали на защиту Приморского направления от российского агрессора", — заявил он.

"Стоит только заговорить о морской пехоте Украины и сразу же приходит первая ассоциация — Мариуполь ... Ваша роль в защите украинского юго-восточного форпоста является главной, является определяющей", — подчеркнул глава государства.

"Такие населенные пункты как Павлополь, Гранитное, Водяное, Талаковка, Широкино — это места нашей героической обороны и, ежедневно демонстрируя непобедимый боевой дух, мужество, профессионализм, не жалея самого дорогого — своей жизни, морские пехотинцы Украины самоотверженно выполняют боевые задачи и по праву являются гордостью национального военного флота, гордостью всей Украины", — сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко сообщил, что в Украине 372 морских пехотинца отмечены государственными наградами, 26 из них — посмертно.

Напомним, ранее военный эксперт предупредил, что угроза захвата Мариуполя с высадкой десанта с моря остается актуальной.