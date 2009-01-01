Порошенко рассказал Меркель и Олланду, как Россия незаконно удерживает украинских заложников

Собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Порошенко рассказал Меркель и Олланду об украинских заложниках president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко , канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд подчеркивают необходимость достижения прогресса в реализации блока безопасности Минских соглашений

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Согласно сообщению, собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Порошенко, Меркель и Олланд подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации блока безопасности Минских договоренностей, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования", - проинформировали в пресс-службе.

Президент Украины привлек внимание канцлера Германии и президента Франции к недопустимой ситуации, сложившейся с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.

Во время разговора были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности, по освобождению в одностороннем порядке 15 человек и обеспечению поставки воды в отдельные районы Луганской области.

Собеседники пришли к согласию о необходимости продолжения работы по подготовке "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент Украины поблагодарил канцлера Германии и президента Франции за неизменную поддержку в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства и реализацию полномасштабной программы реформ.

Кроме того, Порошенко, Меркель и Олланд уверены в завершении в ближайшее время ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

"Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины", — подчеркивается в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Германией, которое будет отмечаться в ближайшие дни, было отмечено, что в течение этого периода украинско-немецкое сотрудничество приобрело черты подлинного партнерства, основанного на взаимоуважении, общих европейских ценностях и ответственности за сохранение мира и безопасности на континенте.

Напомним, ранее Геращенко рассказала, как Россия шантажирует Украину пленными на Донбассе.