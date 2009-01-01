Порошенко рассказал, о чем договорился с Трюдо

Глава Украины и премьер Канады подтвердили прочные и длительные связи между странами.

Петр Порошенко president.gov.ua

Президентзаявил, что они с премьер-министром Канадыдоговорились значительно сократить количество отказов при получении виз гражданами Украины.

Об этом он рассказал после переговоров с канадским чиновником в Торонто на встрече с украинской общиной Канады, говорится на сайте главы государства.

В то же президент подчеркнул, что наша страна еще в 2005 году отменила визы для канадцев.

"Мы договорились о том, чтобы значительно сократить количество отказов при получении виз. Чтобы визы были на срок действия паспорта. Пока, на первый этап", — сказал Порошенко.

Петр Порошенко и Джастин Трюдо president.gov.ua

Президент и премьер подтвердили прочные и длительные связи между странами, а также свою общую приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений, пишет УНИАН со ссылкой на совместное заявление политиков.

В нем отмечается, что канадское государство продолжит поддерживать продвижение Украины на пути евроатлантической интеграции, внедрения и соблюдения стандартов НАТО. В частности, Канада поддерживает цель страны достичь взаимосовместимости с Альянсом к 2020 году, оказывая помощь в форме тактических тренировок и стратегического консультирования.

"Канада ценит преданность Украины своим отношениям с НАТО и ее значительный вклад в операции под эгидой Альянса. В свете общих вызовов безопасности мы подтверждаем наш общий интерес в поддержании международного мира через двустороннюю договоренность об оборонном сотрудничестве и нашу общую приверженность реализации программы реформы оборонной сферы Украины", — добавило агентство.

Напомним, 21 сентября в американском Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Петр Порошенко встретился с президентом США — Дональдом Трампом, тот похвалил украинские власти.

Фото: president.gov.ua