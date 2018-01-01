Порошенко и Макрон поговорили о миротворцах на Донбассе, антикоррупционном суде и узниках Кремля

Украинский глава государства пригласил французского коллегу посетить Украину.

Порошенко созвонился с Макроном Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном , в ходе которого обсуждались вопросы безопасности и учреждения миротворческой миссии на Донбассе, а также некоторые аспекты внутренней и внешней политики украинского государства.

"Собеседники поприветствовали восстановление встреч в нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей. Также они обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе", - сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко попросил Макрона усилить давление на Кремль и содействовать освобождению украинских политзаключенных в России.

Президент Франции поприветствовал успех украинских реформ, в частности, результат голосования парламента за антикоррупционный суд.

Порошенко пригласил французского лидера посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, Макрон во время визита в Москву на общей пресс-конференции с Владимиром Путиным заявил, что Евросоюз не снимет санкции с России до тех пор, пока в украинском вопросе не будет достигнуто прогресса.

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