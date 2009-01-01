Постоянное напряжение. Что стоит за угрозой нападения Путина из Беларуси

Появление новых лидеров может нести угрозу для территориальной и политической целостности самой России, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

еще не свидетельствует о намерении Кремля нанести удар по Украине с севера.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"С момента аннексии Крыма и начала российской интервенции на востоке прошло почти три года. Если бы Путин намеревался начать наступление на Украину с территории Беларуси, он давно бы сделал это", — говорит эксперт.

"Разговоры о возможном наступлении оттуда — это не более, чем информационный повод, который позволяет заинтересованным лицам держать украинское общество в постоянном напряжении, отвлекая тем самым от проблем внутри самой страны и характера войны на востоке Украины", — подчеркнул сопредседатель "Правої справи".

Комментируя вопрос, зачем Путин назначает губернаторами многих регионов РФ выходцев из госбезопасности, Дмитрий Снегирев заметил: "Таким образом создается вертикаль подчинения из представителей именно ФСБ — структуры, которая, по мнению Путина, полностью контролируется в реализации политических решений и контроля над финансовыми потоками. Этот момент является ключевым с учетом высокого уровня коррупции во всех звеньях российской власти".

"Жесткая вертикаль сделает невозможным появление независимых как в финансовом, так и политическом плане региональных лидеров, которые в условиях многонациональной России могут нести угрозу как территориальной, так и политической целостности страны", — подытожил он.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс может остаться "выжженной землей".

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