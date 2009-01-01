Причины и последствия переворота в "ЛНР". Чат с Дмитрием Снегиревым

Чат в "Главреде"

Дмитрий Снегирев Главред

24 ноября, в 11.00, на сайте " Главред " состоится чат с сопредседателем общественной инициативы "Права справа", который поделится своими оценками последних событий в оккупированном Луганске и на Донбассе в целом, расскажет о причинах и возможных последствиях внутренней борьбы среди боевиков "ЛНР".

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.