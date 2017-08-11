Проект "Переизбрание". Порошенко собирается на второй срок, хочет войти в историю

Основным тезисом избирательной кампании Порошенко станет идея о том, что на посту президента Украины он является "незаменимым".

Петр Порошенко. УНИАН

Команда президента сейчас активно работает над планом переизбрания Петра Порошенко на пост главы государства. Основным тезисом его избирательной кампании станет идея о том, что на посту президента Украины он является "незаменимым".

Поиск комфортного соперника, у которого Порошенко смог бы выиграть президентские выборы — большой вопрос, который требует решения, пишет Украинская правда.

Как рассказали изданию собеседники в команде президента, главным месседжем, с которым президент выйдет осенью, и который, по сути, станет негласным стартом его кампании, будет объявление курса на вступление в ЕС. По плану Порошенко, подать заявку в ЕС можно будет еще до окончания его второй каденции.

Сейчас, по данным УП, Порошенко согласился на стратегию, которую разрабатывал его многолетний политтехнолог и народный депутат из фракции БПП Игорь Грынив.

К проекту "Переизбрания" привлечено также немало людей: начиная от руководства АП и "медийщиков" и заканчивая руководителями БПП.

Как рассказывают собеседники в команде президента, план Грынива предусматривает несколько интересных пунктов.

Во-первых, Порошенко предлагается частично передать президентские полномочия парламенту. Правда, о серьезном ограничении возможностей президента не говорится. Речь, скажем, о передаче функции назначения председателей ОГА депутатам, зато президент будет оставлять за собой влияние на МИД и силовой блок в правительстве.

Относительно Верховной Рады, то по идее Грынива, она должна стать двухпалатной: верхняя палата – 150 мажоритарщиков, нижняя – 300 списочников.

Президент предварительно одобрил план своего давнего технолога, но он еще не окончательный. В окружении Порошенко убеждены, что президент еще не раз внесет изменения в эту стратегию до 2019 года.

"Петр не тот человек, который отказывается от власти. Он работает по бизнес-принципу: покупай все, ничего не отдавай. Так что все еще может корректироваться", — считает один из политтехнологов, который давно работает с Порошенко.

Нельзя исключать вариант, что он таки проиграет выборы президента. Тогда о пути отступления или даже эмиграции придется подумать многим из тех, кто сейчас руководит Украиной, отмечает издание.

"Если Петр проигрывает, то ясно, что нас попытаются "догнать". Но если он выиграет, вы увидите совсем другого Порошенко. Он не будет связан никакими рейтингами и развернет очень активную работу. Он же амбициозный, хочет войти в историю — и это будет его время", — рассказал собеседник издания, вхожий в "малую раду" Порошенко.

Сейчас лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко остается самым серьезным конкурентом Порошенко на будущих президентских выборах. Последние полгода она опережает его по данным всех соцопросов.

Учитывая социологические данные, в том числе закрытую социологию АП, легче найти кандидата, которому Петр Алексеевич проигрывает. При этом, в кругу претендентов на эту роль есть как очевидные фамилии вроде Тимошенко, так и неожиданные — Анатолий Гриценко или Святослав Вакарчук.

На сегодня Порошенко имеет более-менее высокие шансы выиграть во втором туре разве что у лидера "Оппоблока" Юрия Бойко или Вадима Рабиновича, рейтинг которого в последнее время неожиданно растет.

Также, в команде Порошенко рассматривают вариант второго тура с лидером "радикалов" Олег Ляшко. С одной стороны, продвижение Ляшко позволит нивелировать фактор Тимошенко, главного конкурента Порошенко, с которой у "радикала" пересекаются электоральные ниши.

С другой стороны, на Банковой думают, что смогут контролировать Ляшко и не дать ему выиграть. Уверенность в этом исходит от тесной дружбы Порошенко и олигарха Рината Ахметова, освященной скандально известным "Роттердамом +".

В кулуарах украинской политики уже второй год циркулируют разговоры о финансовых вливаниях Ахметова в партию Ляшко, который стал частым гостем на заводах олигарха, и чьи законопроекты с удивительной регулярностью поддерживает проахметовское крыло "Оппоблока".

Однако, вариант с Ляшко — очень опасный для Порошенко, ведь нет гарантий, что Ляшко, если ему удастся "съесть" Тимошенко в первом туре, не "проглотит" и Порошенко во втором.

Как не дать Тимошенко выйти во второй тур президентской гонки, заведя вместо нее удобного для Порошенко кандидата, уже несколько месяцев остается важнейшим вопросом для политтехнологов Банковой.

Напомним, нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что "рука Кремля" готовится разорвать Украину изнутри через выборы в 2019-м году.