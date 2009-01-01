Путин не намерен убираться с Донбасса, хочет давить на Украину — Турчинов

Украина стремится решить проблему блокирования военно-технического сотрудничества со странами-партнерами.

Турчинов встретился в президентом ВКУ СНБО

Несмотря на очередную договоренность о прекращении огн я, вражеские обстрелы на Востоке Украины не прекращаются.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на встрече с президентом Всемирного Конгресса Украинцев (ВКУ) Евгением Чолием, сообщает пресс-служба СНБО.

"Путин не собирается убраться с оккупированной территории, и для него война на Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", — подчеркнул Турчинов.

Собеседники также обсудили возможные пути решения проблемы блокирования военно-технического сотрудничества Украины со странами-партнерами, а также вопросы освобождения политических заключенных-украинцев, которых незаконно удерживают в России. Отдельное внимание стороны уделили вопросу помощи со стороны ВКУ в донесении до государств-партнеров Украины информационных сообщений и опровержений фейковой информации о нашей стране, которую распространяет российская пропаганда.

В свою очередь, Чолий подчеркнул, что приоритетом для Всемирного Конгресса Украинцев является "содействие тому, чтобы международное сообщество помогло победить гибридную агрессию против Украины".

"Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы закон, который подписал президент США о военно-технической помощи Украине, не остался только на бумаге, а стал реальностью", — подчеркнул он.

Кроме того собеседники констатировали, что санкционное давление на страну-агрессора должно "не только продолжаться, но и увеличиваться".

"Украинцы всего мира должны почувствовать себя одной семьей и вместе работать на общую победу", — подытожил Турчинов.

Напомним, ранее лидеры Франции и Германии заявили о том, что ситуация на Донбассе существенно не улучшилась, несмотря на перемирие.

Фото: пресс-служба СНБО.