"Путин просчитался по Украине". Экс-премьер России назвал ошибку хозяина Кремля

Путин думал, что в Украине пройдет все так, как прошло по Грузии, отметил Касьянов.
Об этом заявил экс-премьер России, лидер оппозиционной Партии народной свободы Михаил Касьянов, пишет 112.ua.
"Он просчитался по Украине — думал, что пройдет все так, как прошло по Грузии. Но этого не произошло: введены санкции сначала небольшого масштаба, потом более высокого, и фактически, Россия попала в самоизоляцию. Это политика Путина привела к этому. Я думаю, что он очень переживает на эту тему — он просчитался", — подчеркнул Касьянов.
Напомним, ранее российский политолог объяснил, что может лишить Путина власти.