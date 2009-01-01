"Путин просчитался по Украине". Экс-премьер России назвал ошибку хозяина Кремля

Путин думал, что в Украине пройдет все так, как прошло по Грузии, отметил Касьянов.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин сделал ошибки о которых жалеет, а одной из них является ситуация вокруг Украины.

Об этом заявил экс-премьер России, лидер оппозиционной Партии народной свободы Михаил Касьянов, пишет 112.ua.

"Он просчитался по Украине — думал, что пройдет все так, как прошло по Грузии. Но этого не произошло: введены санкции сначала небольшого масштаба, потом более высокого, и фактически, Россия попала в самоизоляцию. Это политика Путина привела к этому. Я думаю, что он очень переживает на эту тему — он просчитался", — подчеркнул Касьянов.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, что может лишить Путина власти.