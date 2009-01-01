Путин убедился, что извне Украину не взять, и хочет подорвать страну изнутри — Порошенко

Президент подчеркнул, что ситуацию в Украине не удастся дестабилизировать.

Президент России Владимир Путин у бедился, что извне Украину не взять, и поэтому неотъемлемой частью гибридной войны стали попытки подорвать страну изнутри.

Об этом президент Петр Порошенко сказал на заседании Совета регионального развития сегодня в Киеве, пишет УНИАН.

Президент напомнил, что позавчера вернулся из Авдеевки, которая находится на линии разграничения.

"На передке, на блокпостах они (военные — ред.) прочно и надежно держат оборону на линии соприкосновения. Благодаря именно им Путин убедился, что извне Украину не взять. Поэтому и стали неотъемлемой частью гибридной войны постоянные попытки Кремля подорвать страну изнутри", — отметил он.

По словам Порошенко, в Украине есть политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать, свести на нет все те положительные сдвиги, которые "народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний".

Президент также подчеркнул, что ситуацию в Украине не удастся дестабилизировать.

"Но ничего у них не получится. Как они ни пытаются расшатать ситуацию — она не расшатывается.

По 30-40 человек они называют всеукраинской акции протеста, даже если мы с уважением к ним относимся. Народ не дает ее расшатать. Страна переходит от выживания к развитию. Никто и ничто не остановит наше уверенное движение вперед ... Все будет хорошо", — заверил глава государства.

Ранее Порошенко сожалеет, что война на Донбассе еще очень далека от завершения.

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