Пытки, насилие и убийства. Почему происходящее на Донбассе — не сепаратизм

Сепаратист не будет пилить заводы на металл, срывать линии электропередач и троллейбусные провода, говорит Мирослав Гай.
Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".
"Некорректно называть наемников из РФ и коллаборационистов "сепарами". Сепаратист — это человек, который хочет отделить свой родной край, чтобы проживать, процветать и платить налоги и работать на себя. Сепаратист не будет пилить заводы и вывозить их в другую страну на металл, срывать линии электропередач и троллейбусные провода для того, чтобы продать их за бесценок, грабить свои же собственные магазины (как было в "Метро") или пытать, насиловать или убивать своих сограждан", — говорит волонтер.
"То, что происходит на Донбассе, — это не сепаратизм. Это — открытая военная агрессия Российской Федерации против Украины при поддержке некоторых предателей и коллаборационистов", — подчеркнул офицер запаса.
"Правдой является то, что очень часто в бой первыми пускают плохо подготовленных наемников, которые съехались изо всех уголков России, а некоторые — из других стран. И столкновения непосредственно с кадровыми российскими военными тоже бывают довольно часто. Особенно — в артиллерийских дуэлях или во время противодействия диверсионным группам российского спецназа", — подытожил Мирослав Гай.
Напомним, ранее офицер запаса рассказал об упущенных Украиной возможностях для возвращения Донбасса.
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