Рабинович анонсировал план выхода Украины из кризиса

Презентация состоится 25 июля.

Народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович анонсировал презентацию пошаговой экономической программы выхода страны из кризиса, которая состоится 25 июля в специальном выпуске "Украинского формата" на телеканале NewsONE. Соответствующее видео было опубликовано на канале политика в YouTube.

"Дорогие украинцы, а вы никогда не задумывались, почему в других странах все хорошо, а у нас все плохо? Почему у них высокоразвитая инфраструктура, а у нас разбитые дороги и изношенные трамваи? Почему их пенсионеры могут на пенсии путешествовать по всему миру, а у нас вынуждены стоять в переходах с протянутой рукой? А время уходит. У нас нет больше времени. Именно поэтому 25 июля в "Украинском формате" я презентую вам пошаговый план выхода нашей страны на передовые рубежи. И еще – я представлю вам конкретную команду исполнителей, а также систему личной ответственности политика за предвыборные обещания перед нашими избирателями. Сейчас вокруг нас тьма, но темнее всего перед рассветом", – констатировал парламентарий.

Напомним, ранее нардеп заявлял, что его политическая сила не станет назначать кумовьев только потому, что они "свои" и поддерживали "За життя" в предвыборный период, а будет подбирать кандидатов, исключительно исходя из их "менеджерских антикризисных способностей".

"Мы докажем, что наша партия принципиально отличается от всех других, потому что не расставляет на ключевые должности своих спонсоров и сватов. Мы спросим у зрителей NewsOne и будущих избирателей, кого бы они хотели видеть на постах главных менеджеров в той или другой проблемной отрасли", – пообещал Вадим Рабинович.

По его словам, на ключевых направлениях в стране должны работать люди соответствующей квалификации, в независимости от их партийной принадлежности и политической ориентации.

"Экономикой Украины должен заниматься лучший экономист, ловить коррупционеров должен лучший антикоррупционер, осуществлять политические преобразования должен лучший юрист, решать конфликт на Донбассе должен тот, кому это под силу. И мы вместе поможем им занять свое место, даже если они не являются членами "За життя", потому что это полезно для страны, а значит – важно и для партии", – отметил политик.

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