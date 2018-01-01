Рабинович: Власти устроили пиар-шоу на решении Стокгольмского арбитража – в результате газ дорожает

Ура-патриоты разозлили "Газпром", после чего и последовало уменьшение давления газа в ГТС, считает политик.

Однако за этим решением последовала псевдопатриотическая риторика, которая не имеет ничего общего с национальными интересами, – и в результате газ для населения снова дорожает, заявил в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Разрешение экономического спора в пользу Украины – это позитивное событие, однако следует думать о последствиях такого решения. Сегодня мы выиграли около 2,5 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража, но зачем нужно было делать из этого пиар-шоу? После победы нужно было тихонько договариваться о последующем сотрудничестве, а не провоцировать новый виток конфликта с Москвой. Ведь очевидно, что возгласы "ура-патриотов" о победе только разозлили "Газпром", после чего и последовало уменьшение давления газа в ГТС (газотранспортной системы, – ред.) на 20%", – подчеркнул парламентарий.

По мнению лидера партии "За життя", сегодня Украина заинтересована в российских инвестициях в газотранспортную систему, которая за десятки лет эксплуатации переживает упадок.

"Мы являемся одним из самых крупных "транзитеров" нефти и газа из России в Европу. Мы даже в нынешние времена получаем от транзита более 3 миллиардов чистого дохода. Зачем нам окончательно ссориться с РФ, если мы можем привлечь российский капитал для реконструкции транзитных мощностей?" – недоумевает Рабинович.

Лидер партии "За життя" считает, что недальновидная политика украинского руководства вынудит Россию переключить все силы на строительство "Северного потока-2" – альтернативного газового маршрута.

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"Бизнес не терпит политики. В наших интересах сделать так, чтобы "Газпром" разговаривал с нами исключительно экономическими терминами. Руководство Украины последние 15 лет, напротив, делало все, чтобы перевести диалог в политическую плоскость, раз за разом получая все большие счета за газ из Москвы. Это не проукраинские интересы, а блеф! Торговый оборот с РФ растет, транзит идет. Так почему же газ только дорожает, а роль украинской ГТС в поставках только падает? Если мы к 2020 году не примем меры по ремонту нашей "трубы", то она превратится в металлолом", – констатировал Рабинович.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд долларов.