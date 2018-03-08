Рабинович: Нам стоит учиться у Трампа отстаивать национальные интересы

8 марта 2018, 14:00

Сегодня Украина должна наладить равный диалог с международными партнерами, а не просить милостыню, выразил уверенность политик.

Вадим Рабинович, лидер партии «За життя».

Украина сегодня не в состоянии перейти на европейские стандарты качества продукции из-за высокой стоимости модернизации производства, потому для начала наши политики должны объединиться, поднять экономику государства, получить "кредиты роста", а после – стандартизировать всю промышленность на европейский лад.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Построить Европу у себя, в Украине, с открытой экономикой и свободным бизнесом – вот выход из ситуации, считает политик.

"Недавно наша власть заявила о переходе на европейские стандарты качества продукции. Теперь для того, чтобы наши продукты питания подходили под эти стандарты, нужно закупить специальное европейское оборудование для изготовления товаров. Далее его должен сертифицировать представитель из ЕС, а потом заниматься мониторингом этого оборудования при эксплуатации должен также дипломированный специалист из Евросоюза. Выходит, что все – от бабушки в селе, которая держит кур, до фабрики по производству куриных яиц – должны купить дорогостоящее оборудование и использовать его "под надзором" людей из Европы. В итоге полный переход нашей сельскохозяйственной промышленности на европейские стандарты обойдется нам в 160 млрд. Разве мы можем сейчас себе это позволить? Нет, конечно! Мы же при этом абсолютно погубим собственное производство", – уверен парламентарий.

Он заявил, что "такая Европа нам не нужна", так как в итоге Украина потеряет свое производство, а граждане будут вынуждены питаться продуктами низкого качества.

"Очевидно, что на выходе мы получим следующую картину: нам из ЕС будут ввозить товары низкого качества, потому что позволить мы себе сможем только такие из-за низкой покупательной способности, а выпускать свои мы не будем иметь права. Уверен, что такая Европа нам не нужна! Мы должны построить Европу у себя дома, чтобы не ездить и мыть там туалеты или кушать подобие европейских продуктов", – подчеркнул народный депутат. 

Политик поделился и своим видением решения проблем во взаимоотношениях с международными партнерами.

"Сегодня Украина должна наладить равный диалог с международными партнерами, а не просить милостыню. Для этого мы обязаны прекратить склоки внутри государства, сесть за стол, договориться – и начать строить великую и успешную Украину, где будет открытая экономика, защищенные инвестиции, свободный от давления бизнес. Так, как это делает Дональд Трамп, который, благодаря своей проамериканской политике, возрождает производство товаров в своей стране. Когда к власти в Украине придут люди, которые будут мыслить "проукраински", тогда мы победим!" – резюмировал Рабинович.

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ЕС промышленность модернизация Вадим Рабинович За життя
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