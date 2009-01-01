Рада одобрила закон об образовании

Докумен поддержали более 250 народных депутатов.

Голосующий депутат, иллюстрация Reuters

Во вторник, 5 сентября,приняла во втором чтении законопроект об образовании (№3491-д).

Об этом пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что документ поддержали 255 народных избранников.

По его данным, законом вводится 12-летнее обучение в школе и устанавливаются ежегодные ассигнования из госбюджета на образование на уровне не менее 7% ВВП.

В законопроекте говорится, что полное среднее образование длится 12 лет и предусматривает окончание начального образования (четыре года), базового среднего образования (пять лет) и профильного среднего образования (три года), которое получается в старшей школе либо профессиональных заведениях образования. Обучение в школе дети могут начинать в шесть либо семь лет.

"… обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования — 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования — 1 сентября 2018 года", — отмечается в статье.

Результаты обучения выпускников после завершения основной (9 класс) и старшей школы должны обязательно подтверждаться внешним независимым тестированием, перечень предметов для которого определяет Министерство образования и науки.

Также закон предусматривает введение должности омбудсмена для обеспечения надлежащих условий реализации права на образование. Образовательного омбудсмена будет назначать Кабмин сроком на пять лет без права повторного переизбрания.

Еще им устанавливается минимальный оклад квалифицированных педагогов в три минимальных зарплаты с 2018 года. При этом работа педагогических и научно-педагогических работников оплачивается за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений и грантов.

Каждые пять лет предусмотрена сертификация учителей, которая проводится с целью оценки их способности проводить педагогическую деятельность в соответствии с профессиональными стандартами.

"По ее результатам работнику присваивается определенная квалификационная категория, о чем выдается соответствующий сертификат. Планируется установить, что должностной оклад педагогического работника каждой следующей квалификационной категории повышается на 10%. Те, кто прошли сертификацию, получают ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада на срок действия сертификата", — подчеркнуло агентство.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, за соответствующий документ (№6614) проголосовали 282 нардепа. Узнать больше о проекте закона можно здесь.