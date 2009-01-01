Радары, минное и береговое оборудование. В Сенате раскрыли детали оборонной помощи Украине

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах.

Раскрыты детали оборонной помощи Украине economy-ukraine.com.ua

Утвержденный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета, предусматривающий 350 миллионов долларов помощи Украине , включает предоставление летального оружия и другого оборудования, обучение и предоставление технической помощи.

Об этом заявил сенатор Роб Портман, сообщает "Голос Америки".

Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничества и координации с парламентским надзором за военными, улучшения системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий, говорится в комментарии к законопроекту от сенатора Портмана.

Он рассказал о новых деталях и условия предоставления помощи Украине.

Подробно описаны условия предоставления помощи и методологии для засвидетельствования прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели включают улучшение обеспечения, управления запасами, улучшение безопасности частных или зарубежных оборонных технологий.

Впервые военная помощь Украине может предоставляться для укрепления защиты на море. Предоставление воздушных и береговых оборонительных радаров, минного и противоминного оборудования, прибрежного и берегового оборудования. Эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом оружии, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

Значительно расширяются возможности помощи по лечению и реабилитации украинских военнослужащих. Облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и иных расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинским обучением и поддержкой украинцев.

"Существует стабильная двухпартийная поддержка того политического инструментария, который должны использовать Соединенные Штаты в рамках всеобъемлющей стратегии с Украиной, сдерживать будущую агрессию против наших союзников и интересов, поддерживать фундаментальные принципы международной системы под руководством США, против которой направлены действия России, — заявил Портман, — если российская агрессия на востоке Украины продолжится и если Россия продолжит использовать технологии гибридной войны, такие как пропаганда и дезинформация, для США и НАТО очень важно оказывать постоянную экономическую, политическую и военную поддержку, чтобы Украина обеспечила свое демократическое будущее. Независимая Украина является ключевым элементом не только Восточной Европы, но затрагивает и более широкие интересы США в регионе и вне его".

Напомним, ранее в Сенате обнадежили Украину: США меняют политику по предоставлению оружия.