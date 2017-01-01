"Расчленить" Украину. Российский политолог назвал основную задачу Путина

Для главы России подъем нашей страны опасен, считает Орешкин.

Владимир Путин хочет не дать Украине стать самостоятельным государством, отметил эксперт Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин утверждает, что основная задача президента РФ Владимира Путина — не дать Украине подняться любыми средствами.

Идеально с точки зрения Кремля — "расчленить" украинское государство, как Россия говорит — федерализировать, говорится в блоге эксперта на "Обозревателе".

"Путин хочет не дать Украине стать полноценным самостоятельным государством, с эффективно работающей экономикой и государственными институтами", — отметил аналитик.

По его словам, для главы страны "это опасно по двум соображением". "Если Украина поднимется, проведет необходимые антикоррупционные мероприятия, наладит экономику — это будет серьезный пример для российских граждан", — считает Орешкин.

"Украина как не крути — самая близкая территория для русских. Делать вид, что ее нет, — Путину не получится. Поэтому основная задача — не дать Украине подняться любыми средствами. Идеально с точки зрения Кремля — Украину расчленить, как Россия говорит — федерализировать", — подчеркнул политолог.

Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Александр Хара говорил, что агрессия РФ обусловлена скверными делами в экономической, политической и других плоскостях, страна сможет продолжать ее, в том числе и против Украины, в 2018-м году.