"Расчленить" Украину. Российский политолог назвал основную задачу Путина

Российский политолог Дмитрий Орешкин утверждает, что основная задача президента РФ Владимира Путина — не дать Украине подняться любыми средствами.

Идеально с точки зрения Кремля — "расчленить" украинское государство, как Россия говорит — федерализировать, говорится в блоге эксперта на "Обозревателе".

"Путин хочет не дать Украине стать полноценным самостоятельным государством, с эффективно работающей экономикой и государственными институтами", — отметил аналитик.

По его словам, для главы страны "это опасно по двум соображением". "Если Украина поднимется, проведет необходимые антикоррупционные мероприятия, наладит экономику — это будет серьезный пример для российских граждан", — считает Орешкин.

"Украина как не крути — самая близкая территория для русских. Делать вид, что ее нет, — Путину не получится. Поэтому основная задача — не дать Украине подняться любыми средствами. Идеально с точки зрения Кремля — Украину расчленить, как Россия говорит — федерализировать", — подчеркнул политолог.

Ранее директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", дипломат Александр Хара говорил, что агрессия РФ обусловлена скверными делами в экономической, политической и других плоскостях, страна сможет продолжать ее, в том числе и против Украины, в 2018-м году.