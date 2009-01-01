Расследование убийства Вороненкова. Хронология, схема, мотивы и заказчик

Заказчиком убийства называют российского криминального авторитета Владимира Тюрина.

Убийство Вороненкова в Киеве, иллюстрация. kyiv.npu.gov.ua

Следствие установило всех причастных к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и правоохранители воссоздали полную хронологию событий — от подготовки до задержания подозреваемых.

Сегодня, 9 октября, Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал результаты расследования убийства Вороненкова, пишет ТСН.

По словам Луценко, следствие установило всех причастных к убийству — заказчиков, организаторов и исполнителей.

"Нам удалось воссоздать полную хронологию событий — от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц", — подчеркнул генпрокурор.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации 6-го созыва Данис Вороненков еще в октябре 2016 года переехал в Киев вместе с женой Марией Максаковой, известной российской оперной певицей, которая также была депутатом Госдумы РФ. Они выехали в Украину, где получили гражданство, еще до окончания депутатских полномочий.

Вороненков был ценным свидетелем для украинских правоохранительных органов. В частности, давал показания по делу о государственной измене Виктора Януковича. Поэтому политик находился под охраной сотрудника Главного управления разведки. В начале марта 2017 года следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего депутата: его подозревали в мошенничестве.

Убийство произошло 23 марта в Киеве на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. Киллер расстрелял Вороненкова и ранил его охранника. Убийца, 28-летний Павел Паршов, скончался в больнице от ранений, нанесенных ему охранником политика.

Само убийство совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцем и Ярославом Тарасенко.

Преступная группа состояла из пяти украинцев. Непосредственными исполнителями были трое: Паршов, Левенец и Тарасенко. Первый — киллер. Двое последних — водители. Во время нападения они, вероятно, ждали Паршова в автомобиле в одном из дворов, прилегающих к месту нападения.

ТСН

Павел Паршов находился в розыске с 2011 года за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. По озвученным ранее нардепом Антоном Геращенко данным, убийца Вороненкова в начале 2015 года перешел пешком украинскую границу с Беларусью, а оттуда направился в Россию, где обучался в школе диверсантов. После подготовки был заброшен в Украину, где вступил в Нацгвардии.

Как известно, Паршов был убит во время нападения на Вороненкова. Ярослав Тарасенко оказался активистом из Павлограда. Правоохранители задержали его дома 15 июня. Во время обыска были изъяты части автомобиля "Ланос", на котором киллер приехал "на дело". После преступления автомобиль разобрали на запчасти. Сейчас Тарасенко находится под стражей.

Ярослав Левенец — бывший боец батальона "Донбасс" с позывным "Хантер". С 2012 года он находился в розыске за экономические преступления, но сам называл себя политзаключенным режима Януковича. В день убийства Вороненкова его вызвали на допрос в прокуратуру, но известно, что оттуда он вышел свободно. После убийства Левенец исчез.

По словам генпрокурора, правоохранители "вели" его по всей Украине. Последняя точка, где зафиксировали его присутствие — Закарпатье. Сейчас он находится в розыске за пределами Украины.

Заказчиком убийства называют российского криминального авторитета Владимира Тюрина.

Его сын Дмитрий выступал в схеме как посредник. Он приехал в Украину незадолго до убийства, чтобы передать организаторам деньги. Его статус у следствия пока неопределен, поскольку, по словам Луценко, следственные действия продолжаются до сих пор. В результате Дмитрию Тюрину, вероятно, будут инкриминировать соучастие в преступных действиях.

Преступной группой руководил Юрий Василенко, который является давним другом Владимира Тюрина в криминальном мире.

Тюрин, используя свои связи в криминальном мире, привлек к исполнению преступления своего давнего товарища по криминалу Юрия Василенко, который ранее был осужден в РФ и сейчас находится в розыске.", — сообщил Луценко.

Вторым соорганизатором убийства был Александр Лось. Он помогал с поиском водителей и киллера. Лось был задержан 29 августа.

Получив задание от Тюрина, Василенко в феврале 2017 года прибыл в Украину, привлек своего близкого товарища Лося. Они приехали в Киев и начали подыскивать исполнителей среди бывших участников АТО, рассказал заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

Лось привлек к подготовке преступления Левенца, своего бывшего сокамерника в СИЗО, а тот в свою очередь обратился за помощью к Паршову и Тарасенко.

В Киеве Василенко и Лось арендовали три квартиры, одна из которых была расположена в доме, в котором проживали Вороненков с женой.

4 марта 2017 года к Василенко из РФ приехал гражданин России К. Вместе они приобрели автомобиль Daewoo Lanos (на нем Тарасенко вез Паршова в день убийства), оформив доверенность на несуществующую личность.

14 марта Василенко арендовал для слежения за Вороненковим Toyota Land Cruiser 150. Выбор организаторами марки машины следствие объясняет тем, что такое авто не отличалось от элитных автомобилей во дворе дома, где проживал экс-депутат, и не вызывало подозрений.

20 марта в Киев авиарейсом из Рима прилетел россиянин Дмитрий Тюрин, сын предполагаемого заказчика Тюрина, который, по данным разведки, привез организаторам убийства часть денежного вознаграждения.

22 марта Левенец приобрел у неустановленного лица орудие убийства — пистолет ТТ, который, по предварительным данным, ранее был зарегистрирован в одной из воинских частей.

Утром 23 марта, в день убийства Вороненкова, Левенец встретил на киевском автовокзале Тарасенко — водителя для киллера, после чего вернулся в арендованную квартиру на улице Трехсвятительской, где его ждал Паршов. Последнего Левенец провел до пиццерии на улице Сагайдачного, в которой уже находился Тарасенко, а затем поехал в Соломенское управление полиции, обеспечив себе алиби.

О перемещении Вороненкова Тарасенко и Паршова известил Лось, который следил за экс-депутатом. Тарасенко привез Паршова к отелю "Премьер Палас", где тот и совершил убийство.

После преступления Василенко, Лось и Левенец встретились в ресторане возле Киево-Печерской Лавры, где обсудили дальнейшие действия. Тарасенко уехал на Lanos в родной Павлоград Днепропетровской области, где попросил знакомых полностью разобрать автомобиль на запчасти.

Сейчас правоохранители задержали Лося и Тарасенко, а Василенко и Левенец находятся в розыске.

Луценко отметил, что в убийстве Вороненкова соединилось несколько мотивов. Первый — это интересы высшего руководства РФ, которое желало устранить ценного свидетеля, показания которого в перспективе могли быть использованы в международных судах об участии России в необъявленных действиях и военных преступлениях на территории Украины. Вороненков давал показания не только по делу госизмены Януковича, а также относительно действий российских военнослужащих на территории Украины.

Этот мотив сочетался с личными мотивами Тюрина, который, по словам Луценко, желал отомстить своей бывшей гражданской жене Максаковой, а также повысить этим делом свой авторитет в криминальном мире.

"Продвижение вора в законе по иерархической лестнице невозможно без сотрудничества со спецслужбами. А рост темпов и объемов влияния Тюрина на криминальную среду подтверждает сотрудничество со спецслужбами РФ", — отметил Луценко.

Он также добавил, что правоохранители не владеют информацией о том, сколько Тюрин заплатил за убийство.

Сейчас Тюрин находится на территории РФ. По результатам следствия Украина обратится к России об экстрадиции Тюрина.

"В установленный способ господину Тюрину сообщено о подозрении. Следовательно, будет проводиться досудебное следствие. В рамках него мы будем обращаться за экстрадицией. Учитывая результаты этого обращения, будет приниматься решение. Не исключаю, что это могут быть и заочный розыск, заочное осуждение", — сказал Луценко.

В свою очередь товарищ Вороненкова, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отметил, что для РФ будет сложно решить, выдавать ли Украине Тюрина.

"Сейчас у России будет достаточно сложный выбор. Потому что с самого начала все российские телеканалы говорили о том, что в этом убийстве нет никакого политического следа, это криминальная разборка. И вот сейчас есть доказательства, касающиеся одного из самых известных криминальных авторитетов России. Который сейчас претендует на звание "Криминального короля российского мира". Теперь есть вариант — выдать этого человека. Тем более, что РФ имеет такую возможность, потому что он гражданин Казахстана, и получил российское гражданство гораздо позже. Или же РФ скажет, что это наш политический интерес, и откажется его выдавать", — отметил он.