Разобщенность Евросоюза и США: риски для Украины

Эксперты рассказали об основных разногласиях, которые сегодня существуют между Европой и США и мешают прежнему единству.

Reuters

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла", — заявила Меркель в Мюнхене.

Как известно, едва ли не главным камнем преткновения на саммите G7 стал вопрос Парижского климатического соглашения, которое поддержали шесть стран-участниц, а США пока не демонстрируют желания остаться в этом соглашении.

Более жестко высказался о поведении США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, который заявил, что действия Трампа "ослабляют" Запад, а правительство США "действует против интересов Европейского Союза".

"Любой, кто ускоряет климатические изменения, ослабляя экологическую защиту, кто продает больше оружия в зоны конфликта, и тот, кто не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит мир в Европе под угрозу", — отметил Габриэль.

Эксперты рассказали "Главреду", по каким именно вопросам Европа и США никак не могут прийти к согласию, чем опасна ситуация разобщенности между европейцами и американцами, как этим может воспользоваться Россия, и, соответственно, какие угрозы это представляет для Украины.

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Для России было бы самым лучшим вариантом, если бы отношения между Европой и Соединенными Штатами ухудшились. Помимо этого, Москва хотела бы еще и ослабить саму Европу, прежде всего, институты Европейского Союза. Безусловно, РФ это было бы выгодно.

Однако, в любом случае, я бы пока не делал однозначных выводов о разобщенности США и ЕС, поскольку такие заявления, на мой взгляд, являются попыткой прийти к общему знаменателю в ситуации, которая сложилась после победы Трампа на выборах в США. А он наговорил очень много во время избирательной кампании, в частности, про НАТО. Потому я бы все это называл притиркой лидеров стран. Был саммит НАТО, был саммит "Большой семерки" — это были ознакомительные встречи, на которых стороны изложили свое видение того, как дальше должна развиваться ситуация по тем или иным направлениям. Трамп много говорил о деньгах, которые должны выделять европейские страны на оборону, на НАТО. Понятно, что Европе не очень хочется этого делать.

Поэтому пока еще рано говорить о каких-либо серьезных разногласиях между Европой и США. Хотя если обе стороны будут стоять на своем и не будут стремиться к единству ЕС и США, то, безусловно, отношения между ними ухудшатся. Хотя вряд ли уж настолько серьезно, как бы того хотел г-н Путин.

Виталий Кулик Виталий Кулик:

Диссонанс в позициях Евросоюза и Соединенных Штатов в вопросах безопасности порождает возможности для путинского реваншизма. Очевидно, что Путин будет использовать эту разобщенность, чтобы нанести удар по НАТО, режиму санкций и международной изоляции, в которую загоняется Россия. Путин всячески будет пытаться прорвать блокаду, которая создана вокруг него.

Однако следует понимать, что в отношениях между Европейским Союзом и Соединенными Штатами накопилось довольно много критических позиций. Часть истеблишмента США устала от присутствия в Европе и решения европейских проблем, в первую очередь, касающихся вопросов безопасности. Заявления Трампа о том, что нужно платить за безопасность, безусловно, не воспринимаются в Европе. Неуступчивость Трампа в климатических вопросах также неприемлема для европейских стран. В то же время, действительно, часть европейских стран-членов НАТО не особо заботилась о собственной безопасности и полностью полагалась на американский "зонтик" безопасности: присутствие американских войск, силы ПВО, ядерный "зонтик" над Альянсом. Заявления Трампа ставят Альянс в крайне невыгодную ситуацию — когда нет уверенности в применении 5 статьи договора о создании НАТО, то есть в возможности ответа на угрозу территориальной целостности и безопасности для одного из членов Альянса. Первая "проба пера" была в Турции, вторая — происходит сейчас. Складывается очень опасная ситуация, когда Путин может воспользоваться диссонансом между ЕС и США для нанесения удара, например, по Прибалтике, страны которой являются членами НАТО. Все это может привести к кризису глобальной системы безопасности, развалу этой системы и созданию новых альянсов.

Кроме того, противоречия между Брюсселем и Вашингтоном есть и в экономической сфере. Однако у американских компаний есть свои интересы на европейских рынках. Трамп недавно заявил о том, что он может ограничить доступ немецких компаний автопрома к американскому рынку. Все это тоже беспокоит Европу, поскольку она является основным экономическим партнером США и закрытие американских рынков станет ударом по европейским производителям.

Еще один важный момент — Трамп вел себя в Евросоюзе как слон в посудной лавке. Во время последних саммитов он сделал несколько заявлений, которые больно ударили по самолюбию европейских лидеров, в том числе Меркель. Если говорить в целом о ЕС, который не платит за безопасность, то это — правда. А если говорить о Германии, то это не так: львиная доля затрат на безопасность ложится именно на Германию в Альянсе. И она является фактически одним из основных спонсоров инициатив в сфере безопасности.

Затем прозвучало заявление Меркель о том, что США не являются надежным партнером для Европы. Фактически речь идет о том, что сейчас Европа должна сконцентрироваться на выработке собственной политики, которая будет ориентирована на Европу, а не оглядываться постоянно на Америку в вопросах безопасности, энергетики и других глобальных вопросах, формировать собственную повестку дня, отдельную от американской.

Это может привести к ряду последствий, в том числе, к формированию новой энергетической политики, политики безопасности в Европе, формированию собственной армии, объединению мощностей спецслужб, превращению европейского командования НАТО в прототип единого командования Европейскими вооруженными силами и т.д. Очень много позиций могут выплывать из этого заявления. Пойдут ли европейцы на выработку такого более стойкого образования как ЕС — покажет время. По крайней мере, есть общее видение этой позиции у Макрона и Меркель, и это хорошо.

Кроме того, в вопросах глобальной безопасности есть общая позиция Великобритании, которая, несмотря на Brexit, по вопросам безопасности будет сотрудничать больше с ЕС, чем со США, — это очевидно.

В данной ситуации есть некоторые выгоды и для Украины. Потому что в результате такого диссонанса мы можем слышать от Европы более жесткие заявления, чем со стороны США, относительно российской угрозы.

Также Европа будет вынуждена в ситуации, когда она теряет поддержку США, обороняться от России, а не заигрывать с ней. Поэтому это будет значить усиление собственной обороноспособности ЕС и ревизию доктрин по безопасности стран-членов НАТО и членов ЕС, а также формирование единого голоса в вопросах безопасности на восточных границах. Это тоже может стать своего рода площадкой для Украины.

Также следует ожидать некоторых изменений в "нормандском формате". США заявили, что готовы общаться с Россией по вопросам Донбасса. В то же время Макрон и Меркель говорят о необходимости интенсификации переговоров в "нормандском формате". Несмотря на паузу, которая затягивается в "нормандском формате", стороны понимают, что именно на этой площадке должны формулироваться предложения по безопасности для Украины, а не в формате консультаций США и РФ. То есть "нормандский формат" может составить альтернативную точку зрения тем позициям, которые будут нарабатываться между Вашингтоном и Москвой. И Вашингтон вынужден будет учитывать это, формируя свою политику в Европе. Этим стоит воспользоваться Украинской дипломатии.

Олеся Яхно-Белковская Главред Олеся Яхно-Белковская:

На мой взгляд, мы несколько преувеличиваем разногласия между Европой и США. Меркель заявила, что ЕС не может полностью (!) доверять США, то есть Европа не может быть уверенной на 100%, что ее позиция совпадет с позицией США по ряду вопросов. Это было сказано после саммитов НАТО и "Большой семерки", где обсуждались и глобальные вызовы, и текущие проблемы последних лет. И это заявление, прежде всего, касалось позиции США по выполнению Парижского климатического соглашения. А, кроме того, Трамп потребовал увеличить до 2% ВВП расходы европейских стран-членов НАТО на оборону. Естественно, это не пришлось по душе европейцам.

Изначально, как только Трамп пришел к власти, были сомнения в том, насколько США будут соблюдать статус глобального государства, влияющего на все процессы. В частности, Трамп и раньше говорил о необходимости увеличения расходов на НАТО и военную составляющую европейскими странами.

Однако я бы не драматизировала ситуацию. Да, по отдельным вопросам позиция США может отличаться от позиции предыдущего президента. Америка может начать двигаться в сторону уменьшения глобальной роли и сокращения влияния США на том уровне, который был все предыдущие годы. Но это не означает, что США и Европа прекратят быть партнерами или будут занимать прямо противоположные позиции.

Существует ряд объективных общих проблем, к примеру, миграционный кризис. Кстати, миграционный кризис был озвучен как одна из угроз самим Трампом на саммите "Большой семерки", помимо мирового терроризма и угрозы от России. То есть существует ряд проблем, которые накопились за годы, когда на них обращали недостаточно внимания и Европа, и США.

Отмечу, что часть рисков, связанных с неопределенностью, будут ли США и дальше играть глобальную роль, была снята еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, когда вообще было не понятно, какую позицию будут занимать США. Тогда не сам Трамп, а другие чиновники внесли некоторую ясность.

Позиция США пока что еще не сформирована по всем вопросам. Потому можно говорить о том, что Штаты будут занимать другую позицию, но какой она будет точно — пока об этом говорить рано. Но то, что администрация Трампа привнесет какие-то изменения, это факт. Но вряд ли это будут крайности.

Что касается Украины, то для нас были опасения, что США займут позицию, отличную от позиции Европы: дескать, российско-украинский конфликт далеко и США будут рассматривать его как локальный конфликт. Если бы международное внимание к ситуации на Донбассе уменьшилось, для Украины это бы многое значило, потому что международное давление, санкции, которые ввела против России 41 страна, начиная с 2014 года, — это очень важный инструмент давления на Российскую Федерацию. Для нас важна целостная позиция США и Европы, потому что это влияет и на позицию внутри Европы, на позицию Японии и косвенно — на позицию Китая. Но, судя по заявлениям, сделанным на разных уровнях, в том числе и самим Трампом (плюс заявления Тиллерсона накануне и после визита в Россию, заявления вице-президента Майкла Пенса), этот риск снят. И США сейчас занимают даже немного более жесткую позицию, чем предыдущая администрация Обамы. Потому на сегодня для Украины риски сняты.

Однако то, насколько тесным будет экономическое, политическое и финансовое сотрудничество США и Европы, косвенно будет влиять на остальные страны мира.

Добавлю, что не всегда позиция США и Европы была единой. Это Россия, которая любит всех во всем обвинять, своими же руками и той политикой, которую она проводит с 2014 года, сделала позицию США и Европы более целостной по разным направлениям, заставила сменить акценты и внутри НАТО, и внутри ЕС.

Надежда Майная