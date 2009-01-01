Россия хочет сделать новую границу на Донбассе — Кучма

Кучма пока не видит перспектив "развязывания сегодня украинско-российского конфликта".

Леонид Кучма. УНИАН

Россия предлагает создать на Донбассе новую границу с Украиной.

Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске, экс-президеент Леонид Кучма, комментируя разговор спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде, пишет Liga.net.

Он напомнил, что США предложили 29 пунктов и "только три РФ готова принять и говорит, что это — не ноль"

"А это — ноль. Главная позиция Украины должна быть неизменной — миротворческие войска должны быть на всей территории Украины, включая и украинско-российскую границу, а то, что предлагает Россия на линии соприкосновения — это сделать новую границу с Украиной. Сделать что-то на образец Приднестровья, это будет значительно хуже, чем Приднестровье. В Приднестровье нет границы с Россией, а тут — 420 километров границы, которую мы не контролируем вообще", — отметил Кучма.

По его словам, пока нет перспектив "развязывания сегодня украинско-российского конфликта".

"Не вижу. Такими поступками, которые происходят, шансов добиться мира в том регионе Украины — нет", — сказал Кучма.

Напомним, ранее Кучма сделал резкое заявление по миротворцам на Донбассе.

В США также считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса.