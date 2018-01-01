Рубан стал целью боевиков "ДНР": в СБУ рассказали подробности

Владимира Рубана "донецкая сторона" включила в список тех, в ком они заинтересованы.

Владимир Рубан в зале суда Фото: РИА Новости

Боевики включили подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в список на обмен заложниками, сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана "донецкая сторона" включила в список тех, в ком они заинтересованы в обмене. Это говорит, видимо, о том, для кого он ценен", — рассказал Грицак во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Кроме того, Грицак отметил, что другая подозреваемая по делу, народный депутат Надежда Савченко сменила адвоката, сообщает УНИАН.

"Это произошло, если я не ошибаюсь, 5 мая... Сейчас взяла себе в адвокаты Александра Шадрина. Эта личность интересна тем, что он защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу, а также "Топаза" ("антимайдановца" Игната Кромского, — ред.)", — отметил глава СБУ.

Напомним, Савченко и Рубан, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

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